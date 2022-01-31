Нейрохирург из клиники Склифосовского спасла от инсульта жителя Магнитогорска

Столичный доктор провела уникальную операцию и мастер-класс для коллег

В Центральной клинической медико-санитарной части Магнитогорска провели уникальную операцию, которая помогает предотвратить повторный инсульт. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает пресс-служба клиники.

На хирургический стол попал 50-летний житель Магнитогорска, который уже два раза перенес ишемический инсульт. Доктора пытались укрепить его здоровье таблетками, но особого результата такое лечение не принесло. Пациента направили на операцию. Сначала ее хотели провести в столичной клинике, а потом вызвали московского специалиста в Магнитку.

«В силу определенных, в том числе и эпидемиологических, моментов было принято решение привезти врача к пациенту. Эта сложная логистическая цепочка была реализована благодаря помощи нашего главного партнера — ПАО „ММК“», — говорит главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко.

Операцию по наложению микроанастомоза провела нейрохирург НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Наталья Полунина. Медики из Магнитки смогли воочию, а не по книжкам увидеть ход операции и обсудить ее нюансы.

В будущем проведение таких операций в ЦКМСЧ будет поставлено на поток. Только в Магнитогорске в них каждый год нуждаются около десяти пациентов.