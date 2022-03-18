Невыдуманные истории: как сотрудники Сбербанка приходят на выручку клиентам

Международный день клиента отмечают во всем мире 19 марта

В Сбер каждый день приходят тысячи посетителей с разными запросами. Сотрудники банка всегда стараются превзойти ожидания клиента и искренне хотят помочь. К Международному дню клиента расскажем о трех случаях, которые произошли в Челябинском отделении банка.

Спасли жизнь клиенту

В Златоусте 51-летняя клиентка вместе с мужем пришла в банк. В офисе женщине внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Сотрудники сразу вызвали скорую помощь, но бригада задерживалась. Клиентский менеджер Ольга Соколова, которая раньше была медработником, быстро сориентировалась. Она помогла переместить клиентку на диван и начала оказывать первую помощь. Пока ждали бригаду, женщина пять раз теряла сознание. И каждый раз Ольге удавалось приводить клиентку в чувство. Прибывшие медработники госпитализировали женщину, а менеджера Сбербанка поблагодарили за грамотные действия в экстренной ситуации.

Довезли до дома

В один из офисов банка обратилась клиентка 1949 года рождения. Она просила разыскать пенсию, которую после переезда из другого региона не получала три месяца. Деньги зачислялись автоматически на новый открытый счет, но какой — пожилая женщина не знала. Сотрудники помогли ей оформить заявление на розыск счета, и в разговоре выяснилось, что клиентка живет в соседней деревне, в 30 км от офиса. Приехала она в банк на последние деньги и планировала возвращаться домой пешком. К счастью, делать этого не пришлось: менеджер Сбера отвезла клиентку домой на личном транспорте.

Уберегли от покупки «целительных приборов»

В конце февраля в Сбер пришла пенсионерка, чтобы снять наличные. В разговоре с ней сотрудница банка Елена выяснила, что деньги предназначены молодому человеку, который ждет на улице. Оказалось, это очередной мошенник, который пытался продать «исцеляющий прибор». Елена оповестила службу безопасности банка, в отделение вызвали полицию. Мошенник все это время звонил и торопил клиентку. Но после прибытия стражей порядка молодой человек скрылся. Деньги не пострадали, а женщина в сопровождении родственников благополучно отправилась домой. Спустя несколько дней она пришла в отделение Сбера со словами благодарности.



«Читая такие истории, понимаешь, что в нашей работе важны не только скорость и качество. Самое ценное — это человечное, доброе отношение к клиентам. Рад, что команда Сбера каждый день оправдывает доверие миллионов людей. Спасибо всем, кто выбирает нас!» — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.