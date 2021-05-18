Невоспитанные туристы «Таганая» удивили работников заповедника с Северного Урала

Инспекторы Печоро-Илычской резервации обратили внимание на мусор после посетителей

Туристы, которые оставляют после себя мусор на территории нацпарка «Таганай», поразили инспекторов с Северного Урала. Опыт охраны южноуральского национального парка перенимают патрульные службы Печоро-Илычского заповедника.

Практическую часть курса гости осваивали прямо на тропах. Они вместе с оперативной группой вышли на патрулирование и были удивлены количеством туристов в одном из самых популярных природных парков на Южном Урале.

«Обратил внимание на то, что некоторые туристы невоспитанные: все знают, что мусорить в парке нельзя, но при этом все равно мусорят. Это очень сильно бросается в глаза», — отметил госинспектор по охране окружающей среды Печоро-Илычского заповедника Александр Пухальский.

Он пояснил, что поездка получилась очень полезной. Коллеги из северной части Урала приобрели опыт, который нарабатывался очень долго. Благодаря сотрудникам «Таганая» учеба прошла всего за неделю. Стажировка охватывала разные направления: от установки фотоловушек до поиска нарушителей в соцсетях. Инспекторы службы охраны «Таганая» показали, как проводить патрулирование с воздуха. После такого мастер-класса инспекторы Печоро-Илычского заповедника задумались о приобретении такой техники для себя.

Напомним, в майские праздники национальный парк «Таганай» посетили более семи тысяч туристов.