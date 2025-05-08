Невероятное возвращение с войны челябинского солдата

Историю спасения Петр Белокопытов при жизни рассказал своей правнучке — журналисту ИА «Первое областное»

Сегодня, 8 мая, в преддверии 80-летия со дня Победы мы поделимся воспоминаниями ветерана Великой Отечественной войны Петра Емельяновича Белокопытова.

В двенадцатом часу дня 1941 года сообщение по радио изменило привычный уклад жизни работника тракторного парка, оповестив о войне. Прощание с родными было коротким, скомканным, и вот он уже в переполненном поезде, а затем — тридцатикилометровый ночной переход к линии фронта. Центральный фронт, 42-я пулеметная бригада… 1941 год врезался в память жестокой, голодной картиной отступления. Не было техники, не было надежды, была лишь бесконечная, изнуряющая война.

Под Москвой, 3 декабря 1941 года, немецкий снаряд разорвался рядом. Земля обрушилась на Петра Емельяновича, похоронив его заживо. Его посчитали погибшим, записали в списки безвозвратных потерь. Но судьба распорядилась иначе. Из-под завалов его вытащили, и он, едва живой, попал в госпиталь в Ногинске. Девять с половиной месяцев на досках, борьба за жизнь. Семья получила похоронку, простилась с ним, сердца их наполнились невыразимой скорбью, и надежда на его возвращение тихо угасла.

Война продолжалась, прокатываясь по городам Советского Союза и Югославии, оставляя за собой шлейф разрушений и боли. День Победы… Его Петр Белокопытов встретил на озере Балатон, среди товарищей, с тяжелым грузом пережитого, но и с гордостью за пройденный путь. Два ордена Красной Звезды и орден Отечественной войны стали доказательством его мужества и стойкости.

1 января 1946 года. Этот день стал чудом. Поезд, прибывающий на родную станцию. И вот он неожиданно, словно призрак из забытого кошмара, переступает порог родного дома. Счастье, словно лавина, сшибает с ног его родных. Слезы, объятия, нежность — это был триумф надежды над отчаянием, возвращение к жизни после глубокого, казалось бы, безвозвратного горевания. Он вернулся. Он жив.

Петр Белокопытов прожил долгую жизнь, умер 11 марта 2007 года в Челябинске, оставив после себя память о невероятной силе духа и о чуде, которое случилось с его семьей в тот январский день 1946 года.