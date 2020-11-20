Неуплата алиментов обернулась реальным сроком для жителя Южноуральска

Мужчину осудили за невыплату денег двум детям.

В Челябинской области житель Южноуральска получил реальный срок за неуплату алиментов. 46-летний мужчина был повторно осужден и проведёт ближайшие несколько месяцев в колонии общего режима.



Исполнительное производство в отношении мужчины ведётся в городском отделении судебных приставов. С неплательщика взыскивают деньги в пользу двух детей, 2006 и 2007 годов рождения. Сам мужчина безработный, не выплачивает деньги и не участвует в воспитании сыновей.

«Судебные приставы помимо применения к нему мер принудительного исполнения дважды привлекали мужчину к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ („Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей“) — в 2016 и 2019 году. В первом случае суд назначил ему 80 часов обязательных работ, во втором — 10 суток ареста»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе УФССП по региону.

Однако несмотря на наказание долг неплательщика рос и в мае этого года в его отношении было возбуждено уже уголовное дело по части 1 статьи 157 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Тогда суд приговорил жителя Южноуральска к четырем месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком два года. В ответ осужденный перевёл бывшей семье 1 500 рублей, хотя его долг превышает 800 000.

«Не приступил он и к отработке. Следствием стало возбуждение второго уголовного дела по данной статье», — добавили в УФССП.

При назначении наказания суд учел ряд факторов. Это данные подсудимого, непогашенная первая судимость, уклонение от отбывания предыдущего наказания, отсутствие легального источника доходов и привязанность к определенному месту жительства. В итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца. Приговор вступил в законную силу