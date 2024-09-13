Нетрезвых водителей будут ловить в Челябинской области в выходные

С начала года по вине пьяных автомобилистов произошло почти 160 ДТП

Сегодня, 13 сентября, а также в предстоящие выходные в Челябинской области пройдут проверки на соблюдение автомобилистами правил дорожного движения. Экипажи ДПС будут дежурить преимущественно в местах массового отдыха людей, а также неподалеку от увеселительных заведений, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В рамках проверок на дороги выйдет мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения». От управления автомобилем будут отстранять не только тех, кто сел пьяным за руль, но и тех, кто откажется от прохождения медосвидетельствования. Кроме того, за отказ от процедуры предусмотрена административная ответственность.

Обращать внимание инспекторы также будут на соблюдение правил перевозки детей.

Подобные проверки проходят в Челябинской области регулярно. Так, с начала 2024 года сотрудники ГАИ зарегистрировали 157 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. В таких авариях 24 человека погибли и 202 пострадали. Кроме того, зафиксировано 256 ДТП с участием водителей-бесправников.

Автомобили злостных нарушителей конфискуют и обращают в доход государства. Недавно три таких авто отправили в зону СВО.