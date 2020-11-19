Минздрав Челябинской области отозвал письмо о порядке работы скорой помощи

Ранее прокуратура направляла представление.

Министерство здравоохранения Челябинской области вновь меняет работу скорой и неотложной медицинской помощи. Ранее она корректировалась рекомендациями главврача Юрия Семёнова, которые были разосланы на самостоятельные станции скорой помощи.

Через некоторое время после этого прокуратура Челябинской области направила в адрес Минздрава представление об устранении этих нарушений в работе «скорой». 18 ноября заместитель министра здравоохранения Виктория Сахарова рассказала, что представление прокуратуры находится у них в работе, где есть определённые сроки.

«Проанализировав работу скорой медицинской помощи, мы увидели совершенно чёткое отрегулированное взаимодействие между «скорыми» и «неотложками». Уже подготовлено и направлено письмо главврачам самостоятельных станций СМП и руководителям медорганизаций Челябинской области, имеющих в структуре службы скорой медицинской помощи, об отзыве этого письма», — прокомментировала ситуацию Виктория Сахарова.

Также замминистра отметила, что привлечение дополнительных бригад и увеличение времени работы приёмно-сортировочных отделений для проведения КТ и рентгена позволило Минздраву оптимизировать работу «скорых» и существенно снизить нагрузку на неё. Поэтому в данном письме в настоящее время нет необходимости.

Напомним, письмо регулировало работу «скорых». Так, на вызовы к пациентам с отравлениями, обмороками, диагнозом «задыхается» и рядом других бригады медицинской помощи не выезжали и попросту направляли бы людей в поликлиники по месту жительства.