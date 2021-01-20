«Нет хирурга и анестезиолога»: жители Бредов боятся остаться без экстренной помощи

В районной больнице уже забыли, когда проводили последнюю операцию

Жители поселка Бреды Челябинской области бьют тревогу: уже несколько лет в районной больнице нет анестезиолога, а в январе уволился единственный хирург.

«Если кому-то нужно сделать плановую операцию, пациента отправляют в Магнитогорск или в Карталы. До Карталов ехать час, до Магнитогорска — два с половиной часа. Если кому-то понадобится экстренная операция, например при ножевом ранении, то его просто не успеют довезти», — рассказала корреспонденту Первого областного информационного агентства медик этой больницы.

Информацию об отсутствии специалистов подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области. По данным ведомства, врач-хирург уволился 9 января 2021 года. Но ему уже ищут замену.

«Размещены вакансии на профильных специализированных сайтах. Ведутся личные переговоры с потенциальными претендентами, а также с молодыми специалистами и выпускниками медицинских образовательных учреждений», — отметили в пресс-службе регионального Минздрава.

Пациентов, нуждающихся в плановых операциях, направляют в Челябинскую областную клиническую больницу. Экстренных оперируют в городской больнице № 3 Магнитогорска. К нетранспортабельным пациентам вызывают врачей прямо в Бреды.

Кроме того, для привлечения специалистов в районные больницы области практикуется вахтовый метод. В медучреждение на сезон приезжают врачи, которые возвращаются домой после того, как заканчивается их «дежурство».