Нестандартный день открытых дверей пройдет в ЧелГУ 29 октября

Для абитуриентов приготовили мастер‑классы и караоке, для родителей — встречу с ректором

В воскресенье, 29 октября, Челябинский государственный университет проводит день открытых дверей. Организаторы обещают, что мероприятие будет нестандартным. Абитуриентов ждут мастер-классы, караоке и танцы, а их родителей — собрание с ответами на волнующие вопросы, сообщает пресс-служба вуза.

Все подготовленные активности начнутся в 11:00 в театральном корпусе вуза на Братьев Кашириных, 129. Помимо мастер-классов, компьютерных игр и караоке для школьников подготовили шуточную лекцию «Успешный успех»: детям расскажут о возможностях по получению стипендий, отдыха на вузовской базе «Парус».

В 12:00 в холлах театрального корпуса развлекательные площадки сменятся выставкой факультетов.

Для родителей в этот день организуют встречу с ректором и представителями университета, которые расскажут про поступление, льготы и бюджетные места. Родительское собрание также начнется в 11:00 в аудитории А-11.