Несмотря на обстрелы и снежный буран: волонтеры из Сосновского района доставили гумпомощь в зону СВО

Опасные условия не помешали доставить груз в целости и сохранности

В канун Нового года волонтеры во главе с настоятелем Свято-Троицкого храма отцом Георгием отправились из Сосновского района в Донбасс с гуманитарным грузом. По пути делегация не раз оказывалась под вражеским обстрелом, однако необходимые вещи, автомобили и посылки были доставлены всем адресатам, сообщает издание «Сосновская нива».

Выехать из Долгодеревенского волонтеры успели до больших снегопадов. И как только они оказались в Донбассе, их ждало настоящее испытание: машины оказались под обстрелом. Сначала ВСУ стреляли из танков, потом из минометов и дальнобойной артиллерии. Ответ от Вооруженных сил России последовал незамедлительно, враг притих, и волонтеры продолжили свой путь.

Спустя некоторое время новое испытание — появление дронов и сброс мины. К счастью, неточный, и в результате немного пострадал лишь один УАЗ.

Очередным испытанием стал снежный буран. Водители груженых машин едва видели друг друга, но все же смогли добраться до Северодонецка и выйти в безопасную зону.

Волонтеры проехали огромный путь от Кременной до Запорожья, останавливались в населенных пунктах и передавали гумпомощь и адресные посылки. Необходимые вещи, медикаменты и подарки также были доставлены в госпитали, храмы и соццентры.

Совсем недавно ребята вернулись домой и уже готовят новую партию гумпомощи, которую планируют отправить в феврале ко Дню защитника Отечества.

Ранее из Миасса военнослужащим отправили передвижную баню, чтобы бойцы смогли расслабиться и почувствовать себя как дома.