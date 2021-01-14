Челябинские дорожники продолжают чистить город даже в 40-градусный мороз

Продолжается уборка и на трассах федерального и регионального значения

Раннее утро 14 января в Челябинске выдалось действительно морозным. К 8 часам температура воздуха достигала −34 градусов. В некоторых муниципалитетах и вовсе доходило до −38, −40 градусов.

При этом даже такие морозы не помешали убирать в Челябинске последствия недавнего снегопада. В комитете дорожного хозяйства Челябинска рассказали, что на улицах города в настоящее время работает 163 единицы техники: 24 КДМ, 68 МТЗ, 32 погрузчика, 34 самосвала, 4 автогрейдера, 1 экскаватор. Также в уборке задействовано 204 дорожных рабочих.

«Производится механизированная очистка дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. Ведется подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда», — сообщили в КДХ Челябинска.

Помимо этого подрядными организациями ведется круглосуточное патрулирование состояния проезда на региональных автомобильных дорогах. В Миндортрансе Челябинской области напоминают, что в период неблагоприятных погодных условий нужно быть особенно внимательными и осторожными на дорогах.