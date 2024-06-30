Несмотря на непогоду: челябинские грибники делятся своими находками

На этот раз удалось найти «жирных» лисят

В лесах Челябинской области после проливных дождей целое «нашествие» грибов. Грибники, нашедшие хороший урожай, делятся фотографиями в социальных сетях.



«Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной. Дождик льёт не переставая, лес уже утонул, радует, что нет почти комаров, а грибочки есть, подосиновики и "жирные" лисята, ну и птенчики уже почти выросли», — пишет Юлия Янковская в группе " Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область".

Такую находку удалось сделать в лесах Акакуля.

Напомним, ранее в области увеличилось количество объявлений о продаже грибов после дождей.