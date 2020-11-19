Не вся Челябинская область готова к отопительному сезону

Паспорта готовности не получили Златоустовский городской округ и Агаповский муниципальный район.

Уральское управление Ростехнадзора подвело итоги проверки готовности муниципалитетов Челябинской области к отопительному сезону. Низкие показатели продемонстрировали только Златоустовский городской округ и Агаповский муниципальный район. Таким образом, паспорта готовности получили 41 из 43 муниципалитетов.

В Златоустовском городском округе и Агаповском районе отопление поступает в дома местных жителей в штатном режиме несмотря на то, что паспорта готовности не были выданы.

«Таким высоким результатам в подготовке к отопительному сезону в значительной степени способствовало решение Алексея Текслера увеличить финансирование из областного бюджета мероприятий по модернизации и подготовке к зиме коммунальных объектов. В этом году на эти цели направлено порядка 2 миллиардов рублей: из областного бюджета 1,2 миллиарда рублей (в 1,5 раза больше, чем в прошлом году); из местных бюджетов и средств предприятий ЖКХ — 769,1 миллиона рублей», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального правительства.

К новому отопительному сезону было заменено более 100 километров ветхих теплосетей, а также более 181 километров водопроводных сетей. Всего в регионе подготовили 5,3 тысячи километров теплосетей, 10,5 километра водопроводных сетей и 835 котельных.