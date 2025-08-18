Несколько рейсов задержали в аэропорту Челябинска утром 18 августа

Самолеты прибыли в столицу Южного Урала с задержкой

Сегодня, 18 августа, в аэропорту Курчатов в Челябинске задерживается вылет нескольких рейсов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Рейсы SU 6462 и FV 6462 в Санкт-Петербург задерживаются почти на два часа: самолеты должны были вылететь в 06:15, но поднимутся в воздух ориентировочно в 8:05.

Рейс ДР 324 Челябинск — Сочи вылетел с получасовой задержкой — в 6:30 вместо 5:55.

Дольше всего пришлось ждать пассажирам рейса N4 508 Челябинск — Сочи. Вылет был запланирован на 20:10 17 августа, но борт покинул воздушную гавань только в 2:30 минувшей ночью.





Все задержки произошли из-за позднего прибытия самолетов в Челябинск.