Несколько рейсов в Санкт-Петербург задерживают в челябинском аэропорту

Некоторым пассажирам ждать вылета придется 14 часов

Сегодня, 13 января, в челябинском аэропорту Курчатов задерживают четыре рейса в Санкт-Петербург. Согласно онлайн-табло на сайте воздушной гавани, некоторые вылеты перенесли более чем на 12 часов.

Рейс ДР 550, который выполняет авиакомпания «Победа», должен был отправиться в 5:40, но время вылета сдвинули на 10:10. Рейсы SU 6462 и FV 6462 задержали на 14 часов — запланированные на 6:15 вылеты перенесли на 20:15. На шесть часов задерживается рейс 5Н 528.

Задерживается и прибытие трех самолетов из северной столицы в Челябинск. Задержки связаны с ликвидацией последствий непогоды, которая бушевала в выходные в Санкт-Петербурге.