Несколько районов Челябинской области обязали создать площадки для опасных отходов

Для складирования ртутьсодержащего мусора необходимы специальные места

Прокуратура в 2021 году проверила, как муниципалитеты Челябинской области исполняют законодательство по обращению с отходами 1-го и 2-го классов опасности. К ним относятся ртутьсодержащие отходы, масла, щелочи, кислоты и иные химические вещества. Выяснилось, что в ряде территорий отсутствуют предназначенные для этого площадки, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп отсутствуют в Агаповском, Еманжелинском, Еткульском, Катав-Ивановском, Карталинском, Октябрьском, Троицком муниципальных районах и других. Прокурорами внесены представления об устранении нарушений и обустройстве площадок для складирования опасных отходов.

«Прокуратурой Аргаяшского района установлено, что в складском помещении, определенном как место сбора и хранения отработанных ртутьсодержащих ламп учреждений образования, около года осуществлялось хранение отработанных люминесцентных ламп в количестве более 1100 шт. Договор на вывоз отходов с лицензированной организацией не заключался, меры к выполнению санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов 1-го класса опасности не принимались», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также вскрыты нарушения на ряде промышленных предприятий при паспортизации опасных отходов, их сборе, транспортировании и обезвреживании. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, назначены штрафы.

Всего в указанной сфере в 2021 году выявлено 137 нарушений законов. Мерами прокурорского реагирования удалось ликвидировать 143 свалки.