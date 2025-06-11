Несколько межквартальных проездов в Челябинске отремонтируют к 1 сентября

Аукционы уже объявлены

В редакцию ИА «Первое областное» обратились жители Калининского района Челябинска, они пожаловались на ямы и ухабы между кварталами. Выбитый асфальт выбивает и днище у машин. Теперь микрорайон поставили на контроль в администрации города, проезд обещали отремонтировать за лето.

Особенно жалкий вид у проезжей части в районе дома № 166 по проспекту Победы, рассказала нам читательница Эльвира.

«У нас во дворе на въезде огромная яма со всеми слоями асфальта, вплоть до первого, который укладывали при постройке дома. Кроме того, в прошлом году закатали тротуар, убрали блоки, мол, аварийный проезд, а тут трафик огромный, потому что рядом два садика, школа, соцзащита. Машины едут чуть ли не по головам»,— уточнила челябинка.



Межквартальный проезд от улицы Каслинской до Болейко также в неудовлетворительном состоянии, добавила женщина.

«Отсыпали дресвой, которую смыло после первого же дождя»,— уточнила челябинка.

В пресс-службе администрации Калининского района ИА «Первое областное» сообщили, что оба межквартальных проезда отремонтируют в этом году до 1 сентября.

«Сейчас проводятся аукционы, которые продлятся до середины июля. Победитель проведет ремонтные работы в срок до 1 сентября»,— уточнили в администрации.

Также там добавили, что на проспекте Победы в районе дома № 166 обновят почти 400 метров дорожного полотна.

Дорогам в Челябинской области уделяется особое внимание. Так, уже в этом году завершат ремонт дороги, ведущей к противотуберкулезному диспансеру. Также приводят в порядок дороги, ведущие к детским садам и школам. В Челябинской области в 2025 году начнут капитальные ремонты и реконструкции сразу 54 дорожных объектов.