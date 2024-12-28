Несколько маршрутов Челябинска и пригорода изменятся с января

Транспорт агломерации постепенно подстраивается под потребности пассажиров



С нового года автобусы Челябинской агломерации изменят маршруты, сообщает «Организатор перевозок Челябинской области».

Челябинск

В Челябинске изменится путь следования некоторых автобусов.

• Автобус № 26 «ЧВВАКУШ — Агроуниверситет». Продлевается по проспекту Ленина от ЮУрГУ до Агроуниверситета.

• Автобус № 33 «Фатеевка — Парк Гагарина». Изменяется в Ленинском районе, пойдет по Лизы Чайкиной, Масленникова.

• Автобус № 85 «Мамина — Новосинеглазово». Изменяется в Тракторозаводском районе, пойдет по Первой Пятилетки вместо Салютной.

Копейск

Появится маршрут в Копейске: автобус № 12 «Автовокзал — Поселок 2-й участок». Он будет работать по регулируемому тарифу.

Автобус № 10 в поселок заходить не будет.

Изменится движение автобуса № 8 «Автовокзал — ЭТС». Он пойдет по проспектам Ильича и Славы вместо улиц Темника и Калинина.

Сосновский район

В Сосновском районе начнет работу автобусный маршрут № 149 Осиновка — Кременкуль. Он пройдет через Осиновку, Малиновку, поселок Северный, по автомобильной дороге Шершни — Северный — обход города Челябинска в село Кременкуль. Расписание составлено так, чтобы пассажирам было удобно пересаживаться в Кременкуле на маршрут № 208 Полетаево — Долгодеревенское. Этот маршрут связывает западную часть Сосновского района с северной. На маршруте будет действовать регулируемый тариф.

Маршрут автобуса № 300 продлевается до деревни Прохорово.

Пассажиры смогут ознакомиться с подробным расписанием на сайте gortrans74.ru.