Несколько ДТП стали причиной семибалльных пробок в Челябинске

Движение особенно затруднено на северо-западе областного центра

Этим утром, 18 мая, челябинские автомобилисты встали в пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах оцениваются в семь баллов. Рассказываем, где сейчас труднее всего проехать.

Крупный затор образовался на проспекте Победы в районе улицы Молдавской: там зафиксировано ДТП. Большая пробка возникла на улице Молодогвардейцев на участке от Куйбышева до проспекта Победы. Затруднено движение на улице Куйбышева и Комсомольском проспекте на подъезде к улице Чайковского. На последней также возник затор. Многокилометровые пробки на улицах Братьев Кашириных на участке от улицы Косарева до Кирова (там также зафиксировано ДТП) и на Каслинской. Стоит движение на Свердловском проспекте и улице Северо-Крымской.

Небольшие пробки зафиксированы на улице Энгельса, проспекте Ленина на участке от Российской до Цвиллинга, улицах Первой Пятилетки, Комарова и Кулибина. Затор возник на улице Блюхера в районе Рылеева, а также на Копейском шоссе.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения.