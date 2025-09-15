Несколько ДТП стали причиной семибалльных пробок в Челябинске утром 15 сентября

Где затруднено движение

Сегодня, 15 сентября, утром Челябинск встал в семибалльных пробках из-за нескольких ДТП, произошедших в разных районах города, передает ИА «Первое областное».

Большая пробка возникла в районе плотины на улице Лыжных Батальонов в сторону Худякова. Предварительно, там столкнулись несколько автомобилей. На улицах Гостевой, Университетской Набережной и на выезде из СНТ к улице Лыжных Батальонов также образовались заторы.

На улице Братьев Кашириных в сторону центра затруднено движение на участке от Молодогвардейцев до Косарева из-за нескольких ДТП.

Столкновения авто также стали причиной затора на Копейском шоссе на выезде из Ленинского района.