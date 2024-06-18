Несколько автобусов и троллейбус изменят маршрут в Челябинске 19 июня

На улице 2‑й Щербаковской перекроют движение из‑за ремонта сетей

В среду, 19 июня, на улице 2-й Щербаковской начнут ремонтировать сети водоснабжения. Из-за этого несколько автобусов и троллейбусов будут вынуждены изменить свой маршрут, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

С 9:00 до окончания работы перекроют участок улицы от Мамина до Танкистов.

Автобусы во время ремонта не будут заезжать на Первоозерный:

— автобус № 8: Мамина — Бажова — проспект Победы, далее по маршруту;

— автобус № 9: ЧТЗ — Бажова — проспект Победы, далее по маршруту;

— автобус № 55с: Мамина — Бажова — Комарова, далее по маршруту.

Троллейбус № 19 будет следовать от парка Гагарина только до Первоозерного.