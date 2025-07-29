Несколько авиарейсов из Москвы в Челябинск отменили 29 июля

Также есть задержки

Сегодня, 29 июля, отменены несколько рейсов из Москвы в Челябинск и обратно из-за сбоя в ИТ-инфраструктуре авиакомпании «Аэрофлот», передает ИА «Первое областное».

Отменены рейсы:

СУ1092/СУ1093 Москва — Челябинск — Москва;

СУ1094/СУ1095 Москва — Челябинск — Москва.

Кроме того, отменены рейс из Москвы в Челябинск FV6193, который выполняет авиакомпания «Россия», и рейсы ИН2257/ИН2258 Челябинск — Казань — Челябинск, которые выполняет авиакомпания Red Wings. Мы выясняем причину.

Почти с двухчасовой задержкой вылетит рейс ДР6570 Челябинск — Москва авиакомпании «Победа» — из-за позднего прибытия воздушного судна.

Задерживается также дневной рейс Сочи — Челябинск, тоже авиакомпании «Победа».

Напомним, из-за сбоя в инфраструктуре авиакомпании «Аэрофлот» в понедельник, 28 июля, из Москвы в Челябинск задержали три рейса. Всего, по данным пресс-службы авиакомпании, было отменено 54 парных рейса из 260.

рейс в Казань отменен по решению авиакомпании, сообщили нам в пресс-службе аэропорта Курчатов. Рейс FV6193 из Москвы прибыл в Челябинск. Соответствующая информация отобразилась и на онлайн-табло.