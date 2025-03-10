Несекретные материалы: что хранят в архиве Челябинской области

Погружаемся в тайны в День архивов России

В Государственном архиве Челябинской области годами хранятся секретные документы, скрытые от глаз не то что челябинцев, но и большинства работников хранилища. Каждый год специалисты, которые допущены к гостайне, отсматривают документы и выносят решение: можно ли рассекретить то, что хранилось несколько десятков лет, или до сих пор нельзя. В День архивов России делимся с вами тайнами автоматно-механического завода, которые стали доступны в последние годы.

Уносили всё, даже химикаты

В 1971 году директор Челябинского автоматно-механического завода издал следующий приказ в целях (зачеркнуто: устранения) предупреждения отмеченных недостатков: «Организовать проведение разъяснительной и воспитательной работы, направленной на повышение бдительности и ответственности работника за порученное дело». Что этому предшествовало? Систематическое хищение взрывоопасной продукции, химикатов и оружия. Да-да, выносили всё, даже опасные химикаты. И мелкие детали, например медную стружку. Поэтому решили усилить работу по охране и провести переучет всей продукции.

После этого на заводе даже ветхие деревянные ограждения решили заменить на новые железобетонные. Конечно, если воровали даже оружие, то о секретных документах и говорить не приходится.

К слову, охрана на АМЗ получала почти столько же, сколько работники, а премии были намного выше.

Мусору на рабочем столе — бой!

Насколько чисто на ваших рабочих столах? Валяются ли тут бумажки, фантики? Стоят ли грязные кружки? У работников АМЗ, например, все это валялось.

«Рабочие места сотрудников многих отделов содержатся в плохом состоянии, захламлены ненужными бумагами», — говорится в рассекреченном документе.

Руководству завода даже пришлось издать соответствующий указ: срочно все убрать и привести в надлежащий вид! Забавно, но даже такой документ был засекречен на 50 с лишним лет:

«Начальникам цехов, отделов и служб завода обратить внимание своих подчиненных на недопустимость такого безответственного отношения к содержанию рабочих мест; запретить хранение документов в рабочих столах в нерабочее время; потребовать от каждого работника заведения папок для хранения документов, которые в нерабочее время должны убираться в шкафы; производить периодические проверки содержания рабочих мест подчиненных и принимать меры к устранению выявленных недостатков; установить на каждом столе указатели, кому принадлежит рабочее место».

Так и хочется узнать, издают ли подобные приказы сегодня в офисах.

Спецрейс? А может, отправим секретные изделия пассажирским самолетом?

В том же злосчастном 1971 году произошел другой курьез. Партия секретных специзделий АМЗ была направлена в Зеленодольск пассажирским самолетом без охраны. По прилете один из ящиков оказался разбитым и из него пропали четыре изделия.

К слову, ответственный отделался строгим выговором. А как будто мог и отправиться в места не столь отдаленные.

Забастовка на АМЗ

В июле 1971 года автоматчики АМЗ массово не вышли на работу. Руководство решило, что дело в неудовлетворительной воспитательной работе: цеховой актив плохо проводит политико-воспитательную работу, поэтому подстрекатели легко агитируют рабочих объявлять забастовку при появлении малейших трудностей в работе. Но, справедливости ради, было также отмечено, что «существующая система оплаты труда не стимулирует работников на более интенсивную работу и приводит к неоправданно высоким заработкам», то есть установленный потолок сдерживает прогресс; где-то в цехах не работает вентиляция; в рабочих душевых крадут личные вещи.

«Мы, нижеподписавшиеся (...) 1 июля 1971 года, невзирая на требования администрации цеха, к работе не приступили. Дать письменное объяснение о причинах неподчинения руководству цеха отказались, мотивируя тем, что причина администрации известна: увеличение нормы выработки и изменение расценок», — писали наладчики и автоматчики о причине забастовки.

Калечили в основном руки

Кто больше всего страдал на АМЗ? Рабочие, которые стояли за станками. Так, за год на заводе больше всего калечились станочники, слесари, автоматчики. Чаще они травмировали руки: с 1970 по 1971 годы «ранены» 11 рук, сломано шесть пальцев, ампутировано пять фаланг и один раз ампутированы пальцы.

При этом калечились в основном работники в возрасте 18—25 лет и те, кто проработал на заводе меньше трех лет.

Придумывали уникальные изделия и повышали эффективность производства

Но были и положительные моменты. На заводе периодически придумывали новую технику (за которую рабочие получали премии), внедряли уникальные разработки. Объемы производства в 70‑х увеличивались год от года, а изобретения патентовали. В патентном фонде завода было свыше 35 тысяч единиц разработок, многое рекомендовали и для загранпатентования в США, Англии, ФРГ, Италии, Франции и Японии.