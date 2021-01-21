Непостроенный мост в Брединском районе подорожал в три раза

Из-за бюрократических проволочек и нерадивости чиновников жители поселка Андреевский 10 лет ездят через аварийную переправу

Снести старый мост в поселке Андреевский и построить на его месте новый должны были еще в 2010 году. Все это время местные жители добиваются реконструкции инженерного сооружения. На средства поселения была разработана проектно-сметная документация, но из-за недостатка финансирования стройка так и не началась. Теперь на обновление сооружения потребуется в три раза больше средств. Главная надежда сельчан — на реализацию данного год назад поручения губернатора.



Для жителей поселка Андреевский Брединского района мост через реку Синташта является важной транспортной артерией. Речка протекает через поселок, разделяя его на основную часть и «ту сторону». Чтобы добраться с «той стороны» в магазин, школу, детский сад, районный центр, жители ежедневно пересекают реку. На «той стороне» находятся две крупные электрические подстанции, производственные предприятия местных фермеров. В общем, трафик на мосту, по меркам небольшого поселка численностью чуть более тысячи человек, немаленький. Но здесь есть одно «но»: проезд на мост запрещен уже десять лет. В 2010 году сооружение было признано аварийным, на въезде установлен дорожный знак. Альтернативной переправы жителям предложено не было, поэтому каждый день они пересекают Синташту на свой страх и риск.



«В 2016 году нам удалось собрать деньги на проектно-сметную документацию для ремонта моста. Тогда для этого пришлось продать часть имущества сельского поселения. В январе 2017 года документы прошли госэкспертизу и мы стали пытаться протолкнуть наш мост в различные программы по ремонту и реконструкции», — рассказывает глава Андреевского сельского поселения Анатолий Попов.



Ситуацию удалось переломить только в 2020 году. В феврале на прием к губернатору Алексею Текслеру записался житель поселка Геннадий Вишняков. Он рассказал главе региона, что мост был построен в 1986 году и с тех пор ни разу не ремонтировался капитально. Алексей Текслер отреагировал на просьбу андреевца. Из областного бюджета муниципалитет получил более 9 миллионов рублей, сколько и требовалось по результатам госэкспертизы. Однако после проведения трех аукционов на данный объект не был заявлен ни один подрядчик. И деньги пришлось вернуть.



«Объективными факторами в сложившейся ситуации является низкая сметная стоимость капитального ремонта, значительная удаленность объекта от основных центров», — прокомментировал начальник отдела капитального строительства и проектирования администрации Брединского района Даниил Дементьев.



Потенциальные подрядчики просто разводили руками: девяти миллионов не хватает. Замена пролетных балок требует привлечения специализированной тяжелой техники из крупных городов. Стоимость материалов в имеющейся ПСД уже неактуальна.



Глава поселения собрал коммерческие предложения от компаний, занимающихся подобными работами, стоимость нового моста оказалась не меньше 27 миллионов рублей. Теперь администрация района выделяет 4,5 миллиона рублей на новую документацию, где виды строительства с «капитального ремонта» изменяются на «реконструкцию». А затем с готовой документацией Анатолий Попов вновь намерен обратиться в региональное правительство с просьбой выделения субсидии. Теперь у главы Андреевского поселения есть главный козырь — поручение губернатора.



Тем временем, за всей этой бумажной работой прошел почти год от встречи Вишнякова и Текслера. Казалось бы — и крайних нет: была экспертиза, были выделены деньги, но местные жители продолжают пользоваться аварийным мостом.

