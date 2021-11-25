Непосильная ноша: медиахолдинг «Первый областной» проверил вес школьных рюкзаков

Роспотребнадзором для этого были установлены четкие нормы

Началась вторая учебная четверть, и челябинские школьники отправились грызть гранит науки. Наблюдая по утрам за детьми, идущими в школу, невольно начинаешь сравнивать их с туристами, а все потому, что вес их рюкзаков превышает все допустимые нормы. Съемочная группа программы «Время новостей. Итоги» решила проверить, сколько весит средний ранец южноуральского школьника.

Десятилетняя Арина Мукаева рассказала, сколько вещей ей необходимо брать в школу в среднем: несколько учебников, пенал, тетради, форму для физкультуры, сменную обувь. Родители Арины взвесили рюкзак девочки — 5,5 кг.

«Это даже для меня тяжело. Наш папа помогает Арине носить эту ношу в школу, потому что даже мне, взрослому человеку, будет неудобно и нелегко», — пожаловалась мама школьницы Анжелика Мукаева.

Тем временем существуют строгие санитарные правила, установленные Роспотребнадзором, в соответствии с которыми вес школьного рюкзака у первоклассников и второклассников не должен превышать 1,5 кг из расчета на один день. Обучающиеся 3—4 классов могут носить в школу не более 2 кг, для детей 5— 6 классов нормой является вес, не превышающий 2,5 кг. Семиклассники и восьмиклассники могут взять в школу максимум 3,5 кг, а оптимальный вес портфеля старшеклассника не должен превышать 4 кг.

Эксперты Роспотребнадзора утверждают, что превышающий нормы вес ранца может серьезно навредить здоровью детей.

«У первоклассников еще не сформирован опорно-двигательный аппарат. Нормы едины для всех, и они существуют для того, чтобы у детей держалась осанка и правильно формировался скелет. Мы же не хотим, чтобы у наших детей были сколиозы и лордозы? Мы хотим, чтобы дети выросли здоровыми», — считает главный специалист-эксперт Роспотребнадзора по Челябинской области Наталья Шалагина.

Корреспондент медиахолдинга «Первый областной» Ольга Гаврилюк отправилась в обычные общеобразовательные школы Челябинска, чтобы выяснить, сколько весят портфели детей. Эксперимент показал, что большинство портфелей сильно превышают нормы, но есть несколько школ в Челябинске, которые нашли решение этой проблемы.

Например, в МАОУ СОШ № 104 установили специальные ячейки для учеников начальных классов. Родители детей выделили денежные средства для покупки шкафчиков, чтобы детям было комфортно, прямо как в школах из американских фильмов.

«Ребята забирают домой принадлежности только по тем предметам, по которым были даны домашние задания, остальное они оставляют в шкафчиках. Учебники они вообще не носят с собой», — поделилась с нашим корреспондентом учитель начальных классов Людмила Копотеева.

Похожий опыт есть в гимназии № 127 Снежинска, только там шкафчики есть и у учеников средней и старшей школы.

«Мы подумали, что детям нужно где-то хранить свои вещи, и решили установить шкафчики. Они могут оставлять в своих ячейках сменную обувь, спортивную форму для уроков физкультуры, не востребованные в какие-то дни учебники», — рассказала директор гимназии № 127 Вера Маслакова.

Школьники Лос-Анджелеса посещают учебные заведения с еще более комфортными условиями — вместо учебников и тетрадей они пользуются на уроках айпадами. О переходе на электронные учебники в Челябинской области тоже думают, но пока большинство школьников используют традиционные носители информации.

Авторы: Ольга Гаврилюк, Анастасия Брюшенко