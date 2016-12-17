Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-25 °C
завтра
 
-26 °C
USD 61.11 EUR 63.61
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Синдром внезапной детской смерти и еще 5 необъяснимых болезней

Синдром внезапной детской смерти и еще 5 необъяснимых болезней
исследователи , ТОП , болезни , происхождение , заболевание
18.12.2016 15:53:35

Время новостей

Видео
Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Ученые составили ТОП.

Британские исследователи составили ТОП болезней, объяснить происхождение которых не представляется возможным. Помимо диковинных заболеваний, в него вошел и синдром внезапной детской смерти, распространенный на Южном Урале.

1. Марбургский вирус

Острое вирусное заболевание. Проходит тяжело, смертность составляет порядка 90%. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Схоже с Эболой. Вакцины нет.

2. Летаргический энцефалит

Типичная форма энцефалита. Болезнь поражает головной мозг, в результате чего больные не могут говорить и двигаться, находясь в состоянии летаргического сна.

3. Синдром внезапной детской смерти

Из-за этого синдрома дети в возрасте от месяца до года умирают без видимых на то причин. Вскрытие, как правило, причину смерти определить не помогает. Ученые до сих пор ломают голову над тем, как выявить и предотвратить подобные летальные исходы. Между тем, на Южном Урале такие случайные происходят довольно часто.

4. Болезнь Крейтцфельдта — Якоба

Заболевание головного и спинного мозга. Смерть наступает в 85% случаев при легкой форме. При тяжелой форме излечиться невозможно.

5. Синдром скованного человека

Крайне редкий неврологический синдром неясной этиологии, при котором у пациента нарастает общая скованность мышц. Причины синдрома до конца не ясны.

6. Кивательный синдром

Это редкое заболевание встречается только в Африке, и только в восточной. Сражает оно в основном детей от 5 до 15 лет. Название синдром получил из-за движений, которые человек делает во время припадка.

Читайте также

Интересно
Ученые определили самый популярный день для измены
Ученые определили самый популярный день для измены
измена , женщина , мужчина , день недели , ученые
19 Декабря 2016, 00:09
Происшествия
У школьника, скончавшегося на тренировке по баскетболу, была ишемическая болезнь сердца
У школьника, скончавшегося на тренировке по баскетболу, была ишемическая болезнь сердца
подросток , школа , баскетбол , смерть , причина , сердце
15 Января 2016, 15:33
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 9-летней Ксюше, страдающей от болезни Крона
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 9-летней Ксюше, страдающей от болезни Крона
Добрые среды , благотворительность , помощь , ребенок
19 Октября 2016, 20:23
Общество
Ученые заявили, что курение влияет на развитие болезни Альцгеймера
Ученые заявили, что курение влияет на развитие болезни Альцгеймера
курение , болезнь Альцгеймера , ученые , память
31 Октября 2016, 08:46

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.