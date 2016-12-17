Синдром внезапной детской смерти и еще 5 необъяснимых болезней

Ученые составили ТОП.
Британские исследователи составили ТОП болезней, объяснить происхождение которых не представляется возможным. Помимо диковинных заболеваний, в него вошел и синдром внезапной детской смерти, распространенный на Южном Урале.
1. Марбургский вирус
Острое вирусное заболевание. Проходит тяжело, смертность составляет порядка 90%. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени,
2. Летаргический энцефалит
Типичная форма энцефалита. Болезнь поражает головной мозг, в результате чего больные не могут говорить и двигаться, находясь в состоянии летаргического сна.
3. Синдром внезапной детской смерти
4. Болезнь Крейтцфельдта — Якоба
Заболевание головного и спинного мозга. Смерть наступает в 85% случаев при легкой форме. При тяжелой форме излечиться невозможно.
5. Синдром скованного человека
Крайне редкий неврологический синдром неясной этиологии, при котором у пациента нарастает общая скованность мышц. Причины синдрома до конца не ясны.
6. Кивательный синдром
Это редкое заболевание встречается только в Африке, и только в восточной. Сражает оно в основном детей от 5 до 15 лет. Название синдром получил