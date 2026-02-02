Непогода удвоила количество пациентов в травматологии ЧОКБ

Люди падают и ломают крупные кости

Суровая зимняя погода — серьезное испытание не только для коммунальных служб, но и для врачей-травматологов. В Челябинской областной больнице отмечают: с приходом морозов и снегопадов количество пациентов резко возрастает.

«Чем более плохая погода на улице, тем больше пациентов в нашем травматологическом отделении. Даже небольшой снег вызывает всплеск обращений», — говорит заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 ЧОКБ, руководитель травмцентра первого уровня Вениамин Халдин.

Сейчас в отделении на 20 коек практически каждый второй пациент признается, что получил травму из-за погоды. Чаще всего люди падают и ломают крупные кости рук или ног — плечи, предплечья, голени.

Типичный случай — история 56-летнего Владимира Лугина из Сосновского района. Во время морозов мужчине нужно было срочно проложить греющий кабель по стене дома. Работая на высоте около двух с половиной метров, он оступился.

«Опора была надежная, ничего не шаталось, но я оступился и упал. Приземлился жестко — на пятку и на руку», — вспоминает Владимир.

Мужчина сам вызвал скорую помощь. В больнице диагностировали перелом руки и травму пятки, провели экстренную операцию.

После январских праздников Павел Иванов из села Травники решил почистить снег с крыши своего частного дома.

«Махнул лопатой пару раз и — полетел вниз. Снежная масса скатилась с крыши и увлекла меня за собой. Правой ногой приземлился на лестницу и испытал жуткую боль», — говорит Павел.

Ждать скорую мужчина не стал — супруга сразу же повезла Павла в больницу на личной машине. Сначала в местную. Потом его отправили в областную.

У Павла обнаружили серьезное повреждение большеберцовой кости. Мужчине сделали сложную многоэтапную операцию, пересадили костную ткань.

«Пациента ждет долгое — два-три месяца — восстановление. Но мы смогли сохранить ему подвижность сустава», — говорит травматолог травматолого-ортопедического отделения № 2 ЧОКБ Андрей Кабыш.

Иногда тяжесть травмы, пытаясь помочь человеку, усугубляют случайные люди.

«Если вы видите, что пациент упал и у него деформировалась конечность, не пытайтесь вправить ее своими силами. Лучше успокойте пострадавшего, вызовите скорую и передайте пострадавшего человека в руки специалистов», — обращается к землякам Вениамин Халдин.

Если несчастье все же произошло, важно не усугубить его неумелыми действиями, а как можно быстрее доверить пострадавшего профессионалам.