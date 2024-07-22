Непогода сохранится в Челябинской области 23 июля

Штормовое предупреждение продлили

Во вторник, 23 июля, в Челябинской области будет дождливо и ветрено. Местами погода будет опасной: синоптики обещают ливни с крупным градом и шквалистый ветер. Столбики термометров покажут максимум +21 градус, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Влияние южного циклона сохраняется, ночью в регионе пройдут обильные дожди, в отдельных районах количество осадков может достигать опасных значений, при этом они будут сопровождаться грозами, градом и усилением ветра»,— рассказали синоптики.

В Челябинске температура воздуха в ночные часы опустится до +12°C. На столицу Южного Урала обрушатся дожди, местами сильные, и грозы. Днем отметка на градуснике поднимется до +17...+19 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, осадки сохранятся, правда, их интенсивность ослабеет. Возможна гроза. Ветер северной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области также будет бушевать непогода: в отдельных районах синоптики прогнозируют ливни с градом и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. В целом на территории региона ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров ночью покажут от +10 до +15°C. Дневной прогрев составит от +16 до +21°C. Ветер преимущественно северной четверти, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.