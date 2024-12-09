Непогода разыграется в Челябинской области 10 декабря

Водителей просят отказаться от дальних поездок

Во вторник, 10 декабря, в отдельных районах Челябинской области ожидаются снегопады и метели. Синоптики областного Гидрометеоцентра выступили с предупреждением.

«Ложбина обширного северного циклона начинает оттеснять область высокого давления. В связи с этим ожидается усиление ветра и повышение температуры. В крайне западных районах пройдет сильный снег, местами метели. На дорогах гололед»,— уточнили синоптики.

В региональном управлении федеральных дорог «Южный Урал» водителей призвали отказаться от поездок по трассам, особенно в горнозаводской зоне. Если поездку не отменить, важно тщательно к ней подготовиться: иметь запас топлива, теплые вещи, заряженный телефон и трос. На дорогах важно строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно осторожными.

Ранее глава Челябинска Алексей Лошкин поручил подготовиться к осадкам и обратить особое внимание на очистку выездов из дворов.