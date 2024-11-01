Непогода разыграется в Челябинской области 1 ноября

Южноуральцам обещают снег с дождем и сильный ветер

Сегодня, 1 ноября, в Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду с дождем и снегом. Также синоптики предупредили жителей региона о штормовом ветре и гололеде. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске будет около +5°C. В первой половине дня настроение горожанам испортят мокрый снег и дождь. Ветер южного направления, до 13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске достигнут +3°C. Утром и ночью — дождь со снегом, в целом пасмурно. Ветер юго-западного направления, до 7 метров в секунду.

В Миассе также ожидается до +3°C. Пасмурно, во второй половине дня облачно с прояснениями. Утром вероятен дождь со снегом. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

В Златоусте отметка на градуснике зафиксируется на нуле. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер западного направления, около 5 метров в секунду.

До 5°C тепла поднимется температура в Южноуральске. Хмурое небо на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, около 6 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +1 до +6°C. День выдастся ненастным: небольшие, локально умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также шквалистый ветер. На дорогах гололед.