Непогода продолжит бушевать в Челябинской области 3 и 4 ноября

Штормовое предупреждение сохраняется

В предстоящие выходные, 3 и 4 ноября, в Челябинской области сохранится непогода: снегопады, снег с дождем и сильный ветер. В понедельник циклон покинет территорию региона, погода станет спокойнее, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Активный циклон продолжит свое влияние в течение воскресенья, при этом прогнозируется обратный ход температуры воздуха, когда ночью температура воздуха повышается, а в дневные часы начинает понижаться. Из-за этого дождь перейдет в снег. В понедельник под влиянием промежуточного гребня погода будет относительно спокойная»,— уточнили синоптики.

В Челябинске в ночь на воскресенье пройдет небольшой дождь со снегом. Градусники покажут от +1 до +3°C. Днем похолодает до −1°C. Возможен слабый снег. Ветер южный с переходом на западный, от 9 до 14 метров в секунду с порывами от 15 до 20 метров в секунду.

В регионе предстоящей ночью столбики термометров будут варьироваться от −2 до +3°C, в горах и низинах опустятся до −5°C. Синоптики обещают небольшой, местами умеренный дождь, переходящий в снег. На западе ожидаются снегопады. Днем отметка на градуснике поднимется чуть выше нуля, однако к вечеру упадет до −4°C. Облачно с прояснением, осадки сохранятся, на западе до сильных. Также южноуральцев предупредили о гололеде. Ветер южный с переходом на западный, от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. Местами усиление порывов до 26 метров в секунду.

В понедельник, 4 ноября, в столице Южного Урала будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура вплотную приблизится к нулю. Ветер западного направления, до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинской области местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Гололед сохранится. В регионе ожидается от −4 до +1°C. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.