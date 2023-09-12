Неподалеку от Снежинска разгуливает молодой медвежонок

Следы животного заметили местные жители

Сегодня утром снежинец Александр Протозанов во время прогулки по лесу обнаружил следы медвежонка. Судя по свежим отпечаткам лап, топтыгину сейчас 1-2 года, рассказал он корреспонденту «Первого областного».

По словам снежинца, фотографии следов молодого косолапого он сделал за пределами города — в районе КПП № 3.

«Где медвежонок, там и мамаша... а может, и папаша с братьями тоже», — с волнением замечают подписчики снежинских пабликов.

Впрочем, близко к городу животное не подходит. Горожан просят не пытаться отыскать косолапого и дать ему спокойно подготовиться к зимней спячке.

Диких животных в Снежинске и неподалеку от него жители замечают регулярно. На глаза попадаются косули, зайцы, лисы. А зимой 2018-2019 годов много шума наделала история с медведем-шатуном, который проснулся среди зимы и бродил в городских лесах. Вреда он никому не причинил, но и на отлов не поддался. Снежинцы надеются, что косолапый спокойно покинул пределы города и ушел создавать свою медвежью семью.

Напомним, что этим летом следы присутствия топтыгиных не раз встречали в разных уголках Южного Урала. Например, в районе озера Большой Еланчик, а также неподалеку от Сатки.