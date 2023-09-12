Сегодня утром снежинец Александр Протозанов во время прогулки по лесу обнаружил следы медвежонка. Судя по свежим отпечаткам лап, топтыгину сейчас 1-2 года, рассказал он корреспонденту «Первого областного».
По словам снежинца, фотографии следов молодого косолапого он сделал за пределами города — в районе КПП № 3.
«Где медвежонок, там и мамаша... а может, и папаша с братьями тоже», — с волнением замечают подписчики снежинских пабликов.
Впрочем, близко к городу животное не подходит. Горожан просят не пытаться отыскать косолапого и дать ему спокойно подготовиться к зимней спячке.
Диких животных в Снежинске и неподалеку от него жители замечают регулярно. На глаза попадаются косули, зайцы, лисы. А зимой 2018-2019 годов много шума наделала история с медведем-шатуном, который проснулся среди зимы и бродил в городских лесах. Вреда он никому не причинил, но и на отлов не поддался. Снежинцы надеются, что косолапый спокойно покинул пределы города и ушел создавать свою медвежью семью.
Напомним, что этим летом следы присутствия топтыгиных не раз встречали в разных уголках Южного Урала. Например, в районе озера Большой Еланчик, а также неподалеку от Сатки.