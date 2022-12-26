Неонатологи челябинской ОКБ № 2 спасли за год более 900 младенцев

Медикам пришлось выхаживать недоношенных и слабых ребятишек

Более 900 малышей пролечили с начала этого года в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей челябинской ОКБ № 2, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

За 11 месяцев этого года медицинская помощь оказана 900 младенцам: 38% из них — это дети, которые родились раньше срока. Примерно каждый восьмой ребенок лежал в палате интенсивной терапии.

При выхаживании малышей имеет значение влажность воздуха, уровень света и шума, температура тела.

«Ослабленные малыши не всегда способны удерживать температуру тела самостоятельно. Сделать это помогают специальные устройства: кувезы, подогреватели воздушно-кислородной смеси, лучистое тепло, кроватки с подогревом и шерстяные вещи: одеяла, рубашки, носочки и варежки. В них малыши быстрее идут на поправку»,

— замечают в Минздраве.

На фото к этому материалу малыши как раз и греются в таких лечебных костюмчиках.