За 11 месяцев этого года медицинская помощь оказана 900 младенцам: 38% из них — это дети, которые родились раньше срока. Примерно каждый восьмой ребенок лежал в палате интенсивной терапии.
При выхаживании малышей имеет значение влажность воздуха, уровень света и шума, температура тела.
«Ослабленные малыши не всегда способны удерживать температуру тела самостоятельно. Сделать это помогают специальные устройства: кувезы, подогреватели воздушно-кислородной смеси, лучистое тепло, кроватки с подогревом и шерстяные вещи: одеяла, рубашки, носочки и варежки. В них малыши быстрее идут на поправку», — замечают в Минздраве.
На фото к этому материалу малыши как раз и греются в таких лечебных костюмчиках.
По словам заведующего отделением патологии новорожденных ОКБ № 2 Андрея Киосова, домой таких малышей выписывают тогда, когда они набирают достаточный вес, хотя бы 2300—2500 граммов, хорошо кушают и дышат без приступов остановки дыхания.
Ранее врачам из Челябинска пришлось принимать роды у женщины с раком шейки матки. Малышка родилась с весом 480 граммов, однако неонатологи выходили младенца.