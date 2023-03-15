Неонатальный скрининг в Челябинской области прошли 5,4 тысячи новорожденных

У большинства малышей не нашли патологий

Более 5,4 тысячи новорожденных в Челябинской области прошли неонатальный и расширенный неонатальный скрининги с начала 2023 года. Об этом в личном телеграм-канале сообщает первый вице-губернатор Ирина Гехт.

До этого года неонатальный скрининг проводился на 5 заболеваний, а теперь — на 36. В их числе — муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, первичные иммунодефициты, адреногенитальный синдром и другие.

«Призываю всех мам не отказываться от проведения скрининга, ведь речь идет о тяжелых врожденных и наследственных заболеваниях. Для анализа берется всего 8 капелек крови. Благодаря им вы сможете убедиться, что с младенцем все в порядке, или же вовремя начать лечение», — пишет Ирина Гехт.