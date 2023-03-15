До этого года неонатальный скрининг проводился на 5 заболеваний, а теперь — на 36. В их числе — муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, первичные иммунодефициты, адреногенитальный синдром и другие.
«Призываю всех мам не отказываться от проведения скрининга, ведь речь идет о тяжелых врожденных и наследственных заболеваниях. Для анализа берется всего 8 капелек крови. Благодаря им вы сможете убедиться, что с младенцем все в порядке, или же вовремя начать лечение», — пишет Ирина Гехт.В этом году подавляющее большинство тестов оказались отрицательными. Однако выявлен один ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА). Раньше на СМА скрининг не проводили. Врачи уже назначили малышу необходимую терапию.
Между тем в роддоме челябинской ОКБ № 2 родился малыш-богатырь весом более 5 килограммов.