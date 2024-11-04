Неофициальный гимн Челябинской области представили в День народного единства

Песню исполнили лучшие коллективы

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Сегодня, 4 ноября, в День народного единства общественный деятель Ирина Текслер представила неофициальный гимн Челябинской области, который впервые исполнили на Всероссийском женском форуме «Стальное кружево Урала». Автором композиции выступил поэт и композитор Сергей Ковальский, сообщила Ирина Текслер в своем телеграм-канале.

Песню о Челябинской области исполнили мужские вокальные коллективы «Брависсимо» и «Сонанс», а также музыкальный коллектив «Тутти».

Послушать неофициальный гимн региона, воспевающий красоты и мощь Южного Урала, можно выше в этом материале.