«Необыкновенные елки» в Челябинске соберут более 8 тысяч гостей

В ЛА «Трактор» пройдет одно из самых масштабных инклюзивных мероприятий в стране

В Челябинске в тринадцатый раз пройдут «Необыкновенные елки». Одно из самых масштабных инклюзивных мероприятий в России организовывает Челябинская региональная общественная организация «Наше место».

В ледовой арене «Трактор» с 12 по 14 декабря организуют яркий праздник для детей и молодых людей с инвалидностью, а также для их близких. Подготовкой мероприятия занимается более 300 волонтеров, декораторов, ведущих и фотографов.

«Каждый из нас когда-то был ребенком, который ждал чуда. И в какой-то момент мы поняли: нельзя просто ждать — нужно самим становиться его источником. „Необыкновенные елки“ родились именно из этого желания. Для нас важно, чтобы здесь никто не чувствовал себя „особым случаем“. Чтобы каждый мальчик и девочка, каждый молодой человек приходили не на „мероприятие“, а в пространство, где их видят и принимают. Мы делаем это уже 12 лет — и все равно каждый раз переживаем будто впервые», — отметила руководитель открытого инклюзивного пространства «Наше место» Мария Дусмухаметова.

Праздник будет доступен для людей на колясках, слабовидящих людей, а спектакли будут сопровождаться переводом на жестовый язык. Мероприятие реализовывает задачи нацпроекта «Молодежь и дети».