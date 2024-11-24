Необычное хобби: житель Челябинской области занимается спортивным голубеводством

Геннадий Яловчук тренирует голубей уже почти 40 лет и радуется их победам на соревнованиях

Хобби бывают разные. Кто-то в свободное время играет на музыкальных инструментах, кто-то шьет, кто-то занимается садоводством. А Геннадий Яловчук, житель небольшого поселка Субутак в Агаповском районе, увлекается спортивным голубеводством. Нашим коллегам из газеты «Звезда» он рассказал об этом необычном занятии и своих радостях.

Голуби привлекли внимание Геннадия Яловчука еще в юности. Он подумал, что эти умные, выносливые и целеустремленные птицы на многое способны. И вернувшись из армии, мужчина занялся спортивным голубеводством: разводил птиц и тренировал их.

«Голуби отправляются на соревнования, проходят трудные испытания и возвращаются домой. Мне как тренеру доставляют радость и удовольствие их прилет и победы»,— поделился Геннадий Яловчук.

Вскоре наш герой стал председателем Магнитогорского клуба спортивного голубеводства и сам начал организовывать соревнования. По его словам, в сезон проводится не менее 12 спортивных мероприятий.

Своих голубей Геннадий Яловчук отправляет не только на местные, но и на общероссийские соревнования. Так, голубка по кличке Сестренка и голубь Сибириадец приняли участие в общероссийском выпуске из Чулыма, расположенного почти в 1,5 тысячи километров от Магнитогорска. Результат птицы показали блестящий — первое и второе места соответственно. И это самая дальняя дистанция официальных полетов голубей в России.

Годы идут, а страсть к тренировкам ни у Геннадия Яловчука, ни у его «спортсменов» не угасает — своему хобби он предан уже почти 40 лет. А награды, которые птицы регулярно завоевывают, только подстегивают. Сейчас он готовит пернатых к новым достижениям в новом году.