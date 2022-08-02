«Необходимо сохранять лесной массив»: Алексей Текслер — о зеленом поясе вокруг Челябинска

Город стал первым в регионе, который выходит на принятие решения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по созданию лесопаркового зеленого пояса Челябинска. Проект передан для рассмотрения депутатам регионального Заксобрания. Границы самого пояса установят после принятия решения, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Глава региона подчеркнул, что работа по созданию зеленого пояса вокруг Челябинска идет уже несколько лет по поручению президента. Город стал первым в регионе, который выходит на принятие решения.

«Когда мы с Натальей Петровной (Котовой) несколько лет назад проводили ревизию земель под жилищное строительство, то земли за „Ньютоном“ — фактически это лес в пределах города — все эти участки предназначались для жилищного строительства, на многих из них уже были собственники, которые собирались строить жилье. Пришлось определенное усилие приложить для того, чтобы эту ситуацию исправить, и эти земли сегодня являются землями лесного фонда, таковыми и будут, для нас это принципиально. Сейчас эти решения и ряд других мы фиксируем через принятие проекта зеленого пояса», — отметил губернатор Алексей Текслер.

В зеленый пояс Челябинска войдут территории Челябинского, Копейского городских округов, Красноармейского и Сосновского районов, а также особо охраняемые природные территории (Челябинский (городской), Каштакский, Ужовский боры), земли лесного фонда Красноармейского, Долгодеревенского, Кременкульского, Смолинского и Еткульского лесничеств.

На этих землях будут запрещены строительство и вырубка. Исключение — возведение отдельных инфраструктурных, рекреационных и социальных объектов.

«Областной центр разросся, нам необходимо более рационально относиться к развитию территории и понимать, что необходимо сохранять лесной массив», — подчеркнул Алексей Текслер.

Добавим, что в Магнитогорске также ведется работа по созданию зеленого пояса. Глава региона поставил задачу создать их вокруг всех промышленных городов Челябинской области.

Важность создания зеленого пояса Челябинска отметили в Минэкологии региона.

«Единогласное одобрение создания „зеленого пояса“ вокруг Челябинска на прошедших недавно общественных слушаниях показало, как важен и значим этот проект для столицы Южного Урала», — прокомментировал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Общественники, которые выступили авторами и разработчиками проекта, поблагодарили Алексея Текслера за поддержку.

«Проект нашего „зеленого пояса“ поддержан на всех уровнях власти и будет принят Законодательным собранием региона. Порядка 26 тысяч га леса вокруг Челябинска получат охранный статус. И это только начало, по нашему примеру в Магнитогорске и других городах также появятся аналогичные защитные зеленые пояса, а Челябинский теперь сможем увеличивать», — прокомментировали в экологическом общественном объединении «Эко-Standart».

Руководитель Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов выразил уверенность, что решение по зеленому поясу Челябинска будет принято.

«Зеленый пояс вокруг Челябинска не просто лес и озеленение — это легкие Челябинска. Здоровый город — это зеленые насаждения в достаточном количестве, причем не только во внешнем периметре, но и во внутреннем. Задача должна решаться в комплексе. Когда мы со стороны внешнего контура и внутри обеспечиваем достаточный потенциал зеленых насаждений, мы создаем эффективную систему обеспечения качества воздуха для горожан», — прокомментировал Рашид Исмаилов.

Также он отметил, что предприятия промышленности должны подключаться к компенсационным высадкам в городе. Важно ответственно подходить к выбору посадочного материала, обеспечивать качественный уход за молодыми деревьями и растениями и привлекать к этой работе экологов и дендрологов.

Напомним, 15 июля в челябинском Доме архитектора состоялись публичные слушания, на которых жители рассмотрели предложенную общественниками идею создания лесопаркового «зеленого пояса» вокруг города. Корреспондент ИА «Первое областное» посетил мероприятие.