Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по созданию лесопаркового зеленого пояса Челябинска. Проект передан для рассмотрения депутатам регионального Заксобрания. Границы самого пояса установят после принятия решения, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Глава региона подчеркнул, что работа по созданию зеленого пояса вокруг Челябинска идет уже несколько лет по поручению президента. Город стал первым в регионе, который выходит на принятие решения.
«Когда мы с Натальей Петровной (Котовой) несколько лет назад проводили ревизию земель под жилищное строительство, то земли за „Ньютоном“ — фактически это лес в пределах города — все эти участки предназначались для жилищного строительства, на многих из них уже были собственники, которые собирались строить жилье. Пришлось определенное усилие приложить для того, чтобы эту ситуацию исправить, и эти земли сегодня являются землями лесного фонда, таковыми и будут, для нас это принципиально. Сейчас эти решения и ряд других мы фиксируем через принятие проекта зеленого пояса», — отметил губернатор Алексей Текслер.
В зеленый пояс Челябинска войдут территории Челябинского, Копейского городских округов, Красноармейского и Сосновского районов, а также особо охраняемые природные территории (Челябинский (городской), Каштакский, Ужовский боры), земли лесного фонда Красноармейского, Долгодеревенского, Кременкульского, Смолинского и Еткульского лесничеств.
На этих землях будут запрещены строительство и вырубка. Исключение — возведение отдельных инфраструктурных, рекреационных и социальных объектов.
«Областной центр разросся, нам необходимо более рационально относиться к развитию территории и понимать, что необходимо сохранять лесной массив», — подчеркнул Алексей Текслер.
Добавим, что в Магнитогорске также ведется работа по созданию зеленого пояса. Глава региона поставил задачу создать их вокруг всех промышленных городов Челябинской области.
Важность создания зеленого пояса Челябинска отметили в Минэкологии региона.
«Единогласное одобрение создания „зеленого пояса“ вокруг Челябинска на прошедших недавно общественных слушаниях показало, как важен и значим этот проект для столицы Южного Урала», — прокомментировал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.
Общественники, которые выступили авторами и разработчиками проекта, поблагодарили Алексея Текслера за поддержку.
«Проект нашего „зеленого пояса“ поддержан на всех уровнях власти и будет принят Законодательным собранием региона. Порядка 26 тысяч га леса вокруг Челябинска получат охранный статус. И это только начало, по нашему примеру в Магнитогорске и других городах также появятся аналогичные защитные зеленые пояса, а Челябинский теперь сможем увеличивать», — прокомментировали в экологическом общественном объединении «Эко-Standart».
Руководитель Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов выразил уверенность, что решение по зеленому поясу Челябинска будет принято.
«Зеленый пояс вокруг Челябинска не просто лес и озеленение — это легкие Челябинска. Здоровый город — это зеленые насаждения в достаточном количестве, причем не только во внешнем периметре, но и во внутреннем. Задача должна решаться в комплексе. Когда мы со стороны внешнего контура и внутри обеспечиваем достаточный потенциал зеленых насаждений, мы создаем эффективную систему обеспечения качества воздуха для горожан», — прокомментировал Рашид Исмаилов.
Также он отметил, что предприятия промышленности должны подключаться к компенсационным высадкам в городе. Важно ответственно подходить к выбору посадочного материала, обеспечивать качественный уход за молодыми деревьями и растениями и привлекать к этой работе экологов и дендрологов.
Напомним, 15 июля в челябинском Доме архитектора состоялись публичные слушания, на которых жители рассмотрели предложенную общественниками идею создания лесопаркового «зеленого пояса» вокруг города. Корреспондент ИА «Первое областное» посетил мероприятие.