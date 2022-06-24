Нелли Тибелиус: «На Украине мы отвоевываем свой экономический суверенитет»

Директор компании «Леди Прима» поделилась мнением о специальной военной операции

Директор ООО «Леди Прима» Нелли Тибелиус считает, что специальная военная операция на Украине была продиктована необходимостью защищать Россией свою экономическую независимость и освободиться от влияния доллара. ИА «Первое областное» приводит развернутый комментарий предпринимателя.

«Жаль, что на Украине ведутся боевые действия, но я гражданка России, и я за свою страну. Я не сильна в политике, но кое-что понимаю в экономике. На мой взгляд, к нынешним событиям привела трансформация глобальной экономической системы. После Второй мировой войны американский доллар был принят за единую валюту международной торговли. Но сейчас в Америке проблемы: она больше не может контролировать глобальную экономику. То, что сейчас происходит, помогло нам выйти из долларовой зависимости. Самостоятельно нам было бы гораздо сложнее это сделать», — пояснила свою точку зрения Нелли Тибелиус.

Собеседница ИА «Первое областное» считает, что Россия может построить самодостаточную экономику, если включит Украину и другие республики бывшего СССР в рублевую зону.

«Сейчас на Украине мы отвоевываем свой экономический суверенитет, чтобы из мировой бензоколонки превратиться в промышленно развитую страну. Но чтобы наша экономика была самодостаточной, население рублевой зоны должно составлять как минимум 500 млн человек. Так что Украина и все бывшие республики Советского Союза должны войти в эту зону. Есть и другие желающие — например, страны Ближнего Востока или страны бывшего СЭВ. Как только мы соберем пул, наладится взаимная торговля, а все необходимые технологии мы купим или придумаем сами», — уверена Нелли Тибелиус.