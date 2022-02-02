Некоммерческие организации Челябинской области могут получить президентские гранты

Стартовал прием заявок

Фонд президентских грантов объявил о старте приема заявок от некоммерческих организаций на второй конкурс 2022 года на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества. Отправить их можно до 15 марта, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Вся информация по участию в конкурсе размещена на сайте президентскиегранты.рф.

«Итоги конкурса будут подведены до 15 июня 2022 года. Поддержанные проекты начнут реализовываться с 1 июля 2022 года», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Для консультаций по вопросам подготовки проектов можно обращаться в управление общественных связей правительства Челябинской области по телефону: 8 (351) 264-05-22, в Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» — 8 (351) 220-74-20.

Напомним, по итогам конкурсов Фонда президентских грантов общий объем привлеченных НКО Челябинской области средств превысил 760 миллионов рублей.