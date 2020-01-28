Неизвестный срезал баннеры со стройки у фасада НХТ в Челябинске

В театре в данный момент идет реконструкция.

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В Челябинске началась реставрация фасада и входной группы Нового художественного театра. За пару месяцев у крыльца появится пандус, поставят новые окна, установят освещение фасада и новую вывеску. На работы направлено чуть более миллиона рублей.

Реконструкцию планируют закончить к концу февраля, когда в городе будет проходить международный фестиваль-лаборатория «CHELoВЕК ТЕАТРА». Мероприятие посетят эксперты и театральные коллективы из России, Казахстана, Черногории, Германии и Норвегии.

О курьезном случае, который произошел в ходе ремонтных работ, рассказали в театре. Подрядчик покрыл строительные леса рекламными баннерами, чтобы создать своеобразный «шатер». Но несколько дней назад неизвестный с ножом вырезал из него квадраты и скрылся на автомобиле, при этом «засветившись» на камерах видеонаблюдения.

«Цели неизвестного до сих пор вызывают лишь порывы творческой фантазии работников театра. Но подрядчик заверил, что это не повлияет на сроки исполнения контракта. Работы по реконструкции фасада здания театра никак не отразятся на ходе показа спектаклей и на комфорте пребывания зрителей в театре», — заверили в пресс-службе НХТ.

Добавим, что внутри театра также запланированы масштабные работы. Планируют усовершенствовать систему вентиляции, а также установить новую систему электропитания для сцены. Готовится проект нового зрительского фойе с гардеробом и буфетом.