Неизвестные подожгли чужой автомобиль в Коркино

Личности троих мужчин установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В Коркино сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых в поджоге автомобиля. Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска УМВД России по Челябинску, отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД региона, а также бойцы ОМОНа Управления Росгвардии.

«Задержанные — ранее не судимые жители Коркино, мужчины 1990 и 1999 года рождения. В настоящее время в рамках расследуемого уголовного дела по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленные уничтожение или повреждение имущества“) следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы совершения противоправного деяния», — сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении одного из подозреваемых проводятся следственные действия, еще двое были помещены в изолятор временного содержания.