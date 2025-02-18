Неизвестные под видом судебных приставов требуют деньги с родных участников СВО

Как не стать жертвой мошенников, рассказали в ФССП

В Челябинской области фиксируют случаи, когда неизвестные по телефону требуют от родных участников СВО оплатить долги военнослужащих. Злоумышленники при этом представляются именами реальных приставов, так как фамилии, имена, отчества сотрудников службы есть в открытом доступе, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Судебные приставы напоминают, что сегодня в России исполнительные производства, возбужденные в отношении бойцов СВО, приостанавливаются по заявлениям военнослужащих либо их родственников.

«Исключение — производства по алиментным обязательствам, а также по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. По данным обязательствам отчисления из денежного довольствия военнослужащих осуществляет Единый расчетный центр Министерства обороны. В отношении лиц, заключивших контракты с 1 декабря 2024 года, и в отношении их супругов исполнительные производства по взысканию кредитных долгов прекращаются», — отмечают в пресс-службе.

Если вы получили подобный звонок, обратитесь сами в подразделение судебных приставов и узнайте, числится ли за бойцом какой-либо долг.

Также по соцсетям сейчас расходятся сообщения о визитах приставов к родственникам бойцов.

«К сообщениям даже приложены фотографии с домофонов. На снимках изображены люди в форме, которая не имеет отношения к форме судебных приставов. Все это фейки», — предупреждают в пресс-службе.

Такими вбросами, добавляют в ФССП, злоумышленники готовят почву для последующих мошеннических действий.