Неделю на морозе: в Миассе кота спасли от гибели

Неравнодушные заметили кошачью переноску у дороги.

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Как минимум неделю серый котик просидел на морозе недалеко от села Атлян. Прошлые хозяева оставили переноску с усатым около дороги, где её впервые увидела девушка, которая гуляла с собакой. Через некоторое время, проходя в том же месте, она уже увидела светящиеся под деревом глаза. Он сидел там на листьях, что спасло животное от обморожения лапок. Кота сразу же доставили в ветклинику

«Подошла, был полумрак, а там сидит этот кот с обмороженными ушами. Явно он был из этой переноски, потому что он в неё быстренько залез и мы с ним поехали», — рассказала Елена Глубаковская, ветеринарный врач общества «Гелиос».

Несмотря на холод и снег котик не отходил далеко от своей переноски и верно ждал хозяев, которые за ним приедут. Он очень похудел и был обезвоженным.

На данный момент состояние пушистика удовлетворительное. Он восстанавливает потраченные силы, появился аппетит. И он очень ласковый, ему нравится, когда его гладят. И теперь он ждёт своих новых хозяев, которые будут его любить.