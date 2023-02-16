Небольшой снег и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

Синоптики обещают умеренную февральскую температуру

Сегодня, 16 февраля, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, в отдельных городах и районах пройдет небольшой снег. Температура воздуха в регионе будет варьироваться в пределах минус 2—13 градусов, передают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около −20°C, днем столбики термометров достигнут минус 8—10 градусов Цельсия. Преимущественно солнечно, без существенных осадков. Ветер восточного направления 2—7 метров в секунду.

В Челябинской области утром будет около −20°C, местами ниже. Днем температура поднимется до 5—10 градусов с отрицательным значением, в низинах синоптики обещают понижение до −13°C, на крайнем западе потеплеет до −2°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.