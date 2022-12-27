Небольшой снег и слабый ветер ожидаются в Челябинской области

Утром местами возможны туманы

Сегодня, 27 декабря, в Челябинской области обещают пасмурную погоду, пройдет небольшой снег. Морозов синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют: столбики термометров покажут до −11 градусов, в отдельных районах потеплеет до −1 градуса.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около −12°C, днем ожидается до минус 6 — 8 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области также будет облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах осадки будут умеренными. Возможны туман и изморозь. Утром прогнозируют около −9°C, местами ниже. Днем синоптики обещают от −6 до −11°C, при прояснении до минус 1 — 6 градусов. Ветер северо-западный, северный от 2 до 7 метров в секунду.