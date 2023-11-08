Небольшой снег, туман и порывистый ветер обещают жителям Челябинской области

Температура воздуха поднимется до +7 градусов

В четверг, 9 ноября, в Челябинской области сохранится пасмурная погода, местами пройдет снег с дождем. Ветер в регионе усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на четверг в Челябинске возможны слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха опустится до −1 градуса. Днем будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 3—5 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске погода сохранится плюсовой и в ночные, и в дневные часы. Максимальное повышение составит +6 градусов. Преимущественно облачно. Ветер северо-западный до пяти метров в секунду.

В Сатке в четверг пройдет небольшой снег и будет около +3 градусов. Ветер слабый до 2,2 метра в секунду.

В Троицке синоптики обещают +6 градусов и облачную погоду без осадков. Ветер северо-западный до 4,6 метра в секунду.

В целом в регионе в ночные часы будет от −3 до +2 градусов, в дневные — до плюс 2—7 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, возможно с дождем. В отдельных районах сохранятся туманы, гололед и изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4—9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.