Небольшой снег, туман и изморозь обещают синоптики в Челябинской области 14 января

Термометры покажут небольшой минус

Сегодня, 14 января, в Челябинской области ожидается снег. На большей части территории региона температура воздуха составит −5°С, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет от −3 до −5°С. Пройдет небольшой снег. Ветер южного направления, слабый.

В Магнитогорске температура воздуха составит около −5°С. Небольшой снег перейдет в слабый ближе к вечеру. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте достигнут −4°С. Снег должен закончиться к ночи. Ветер западного направления, слабый.

Южноуральск накроют снегопады. Температура воздуха будет около −5°С. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Бредах установится пасмурная погода, градусники покажут −7°С. Небольшой снег начнется во второй половине дня. Ветер юго-западного направления, 5 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от −2 до −7°С. Переменная облачность, небольшой снег. На дорогах гололед. Возможны туман и изморозь. Ветер южный, юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Ранее в областной Госавтоинспекции автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий.