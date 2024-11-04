Небольшой снег пройдет в Челябинской области 5 ноября

Температура будет около нуля градусов

Во вторник, 5 ноября, в Челябинской области местами сохранится снежная погода. Осадки ожидаются и в Челябинске. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров предстоящей ночью в Челябинске опустятся до −6°С. Днем температура вплотную подойдет к нулю. Облачно с прояснением, пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области ночью также ожидается небольшой снег, местами слабые метели. Градусники покажут от −2 до −7°С, при прояснении показания термометров достигнут −10°С. Днем будет от −3 до +2°C. Местами синоптики обещают небольшой мокрый снег, на юго-западе сохранятся умеренные осадки. На дорогах гололед. Ветер западного направления с переходом на юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.