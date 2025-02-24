Небольшой снег пройдет в Челябинской области 25 февраля

Сильный ветер стихнет

Во вторник, 25 февраля, в Челябинской области ожидаются слабый ветер и небольшой снег. День выдастся теплым, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Ночная температура в Челябинске составит от −11 до −13°C. Пройдет небольшой снег. Днем столбики термометров поднимутся до −3...−5°C. Облачно с прояснениями, осадки не прекратятся. Ветер северной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью будет от −10 до −15°C, при прояснении похолодает до −18°C. В большинстве районов ожидается небольшой снег, местами умеренный. Днем градусники покажут от −3 до −8°C. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки сохранятся. На дорогах гололед. Ветер северной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.